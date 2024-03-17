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Россияне дважды штурмовали Синьковку в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:59   17.03.2024
Оксана Якушко
Россияне дважды штурмовали Синьковку в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудар возле села Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Старица, Гатище Харьковской области.

Читайте также: На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудар возле села Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".