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Росіяни двічі штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:59   17.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни двічі штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаудару біля села Басове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стариця, Гатище Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаудару біля села Басове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".