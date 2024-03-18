Харьковчанин пытался совершить суицид в ТЦК: версии девушки парня и военкомата
В Хустском ТЦК на Закарпатье житель Харькова в уборной военкомата совершил попытку самоубийства. В ТЦК заявляют, что «физическую силу к военнообязанному они не применяли», однако девушка парня отмечает, что «его похитили, избили и довели до попытки самоубийства».
Девушка харьковчанина на своей странице в Instagram сообщила, что 15 марта работники Госпогранслужбы похитили Евгения из гостиницы в городе Виноградов. На него надели наручники и увезли в неизвестном направлении.
«Как я потом узнала, его отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, и там начались обвинения в попытке пересечения границы (это было не так). У него забрали телефон, документы и деньги, при просьбе позвонить по телефону и предоставить адвоката был полный игнор», — говорится в сообщении.
Девушка написала заявление в полицию о похищении человека.
«В полиции я предоставила телефон отеля, где находился Евгений, и узнали, что его и других мужчин отеля отвезли на проверку. В этот момент молодого человека увозят в неизвестном направлении, как оказалось в ТЦК города Иршава. Через несколько часов меня набирает неизвестный номер и я слышу голос моего парня, который просит помощи и все, это последний раз я его слышу. В полиции мне говорят, что теперь он находится в ТЦК города Хуст. И только на следующий день в 8:00 я слышу, что он находится в реанимации города Хуст», – написала девушка.
По ее словам, в ТЦК парня унижали, избивали, похитили личные вещи и документы.
«Он был с документами после операции, у него забрали лекарство. От безысходности человека довели до попытки самоубийства. Только после этого его отвезли в больницу. Я смогла забрать парня и транспортировать в безопасное место. Все заявления написала», – добавила девушка.
Между тем, в Закарпатском ОТЦК и СП прокомментировали событие. Там отметили, что 13 марта харьковчанина Евгения Хабарова задержали при попытке незаконного пересечения госграницы. Его направили в Хустский РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных.
«Во время проведения ВЛК, гражданин Хабаров сообщил, что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и был переведен в РТЦК в городе Хуст для проведения ВВК. В Хустском РТЦК Хабаров вел себя неадекватно. Между 3:10 и 3:30 14 марта гражданин предпринял попытку суицида в туалете. Очередной роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу находившегося без сознания Хабарова, а рядом с ним были следы крови», — говорится в сообщении.
Там добавили, что медики зафиксировали, что госпитализированнный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Впоследствии в нижнем белье харьковчанина нашли пластину препарата «Гидазепам». В пластине отсутствовало 5 таблеток из 10.
«Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не употреблялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции. Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, достойно выполняющих поставленные задачи», — подчеркнули в военкомате.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: били, версия, военкомат, девушка, суицид, тцк, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Хустском ТЦК на Закарпатье житель Харькова в уборной военкомата совершил попытку самоубийства. В ТЦК заявляют, что «физическую силу к военнообязанному они не применяли», однако девушка парня отмечает, что «его похитили, избили и довели до попытки самоубийства».".