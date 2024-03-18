Харків’янин хотів скоїти суїцид у ТЦК: версії дівчини хлопця і військкомату

У Хустському ТЦК на Закарпатті житель Харкова у вбиральні військкомату здійснив спробу самогубства. У ТЦК заявляють, що «фізичної сили до військовозобов’язаного вони не застосовували», однак дівчина хлопця зазначає, що «його викрали, побили і довели до спроби самогубства».

Дівчина харків’янина на своїй сторінці в інстаграм повідомила, що 15 березня працівники Держприкордонслужби викрали Євгена з готелю у місті Виноградів. На нього вдягли кайдани та відвезли у невідомому напрямку.

«Як я потім дізналася його відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, і там почались звинувачення у намаганні перетину кордону (це було не так). У нього забрали телефон, документи та гроші, при проханні зателефонувати та надати адвоката був повний ігнор”, — йдеться у дописі.

Дівчина написала заяву у поліцію про викрадення людини.

«У поліції я надала телефон готелю, де знаходився Євген, і дізналися, що його та інших чоловіків готелю, відвезли на перевірку. У цей момент хлопця відвозять у невідомому напрямку, як виявилось у ТЦК міста Іршава. Через декілька годин мене набирає невідомий номер та я чую голос мого хлопця, який просить допомоги й все, це востаннє я його чую. У поліції мені кажуть, що тепер він у ТЦК міста Хуст. І лише на наступний день о 8:00 я чую, що він знаходиться у реанімації міста Хуст», — написала дівчина.

За її словами, у ТЦК хлопця принижували, били, знущалися, викрали особисті речі та документи.

«Згодом я дізналася від хлопця, що поліція бачила як його били. Були навіть люди, які виходили на крик. Він був з документами після операції, у нього забрали ліки. Від безвиході людину довели до спроби самогубства. Лише після цього його відвезли до лікарні. Я змогла забрати хлопця та транспортувати у безпечне місце. Всі заяви написала», — додала дівчина.

Тим часом у Закарпатському ОТЦК та СП прокоментували подію. Там зазначили, що 13 березня харків’янина Євгенія Хабарова затримали при спробі незаконного перетину держкордону. Його направили до Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних.

«Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у місті Хуст для проведення ВЛК. У Хустському РТЦК Хабаров поводив себе неадекватно. Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14 березня громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова, який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні харків’янина знайшли пластину препарату «Гідазепам». У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

«Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання», – наголосили у військкоматі.