Как проверяют авто на блокпостах четырехлапые полицейские Харьковщины (видео)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Около 15 служебных собак ежедневно привлекают сотрудники полиции для выполнения задач на территории Харьковской области.
Работники кинологического центра вместе со своими четырехлапыми коллегами несут службу на блокпостах Харькова, пригорода, а также на деоккупированных территориях, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Собак привлекают к проверкам автомобилей, также они участвуют в следственных действиях, патрулировании, обысках. Чаще всего используют животных, которые имеют навыки поиска оружия, взрывчатки и наркотиков.
В 2023 году с помощью служебных собак кинологического центра Харьковщины выявили более 2100 фактов хранения наркотических веществ.
Фото, видео: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: блокпосты, кинологи, наркотики, полиция, собаки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15 служебных собак ежедневно привлекают сотрудники полиции для выполнения задач на территории Харьковской области".