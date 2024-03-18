Як перевіряють авто на блокпостах чотирилапі поліцейські Харківщини (відео)

Близько 15 службових собак щодня залучають співробітники поліції до виконання завдань на території Харківської області.

Працівники кінологічного центру разом зі своїми чотирилапими колегами несуть службу на блокпостах Харкова, передмістя, а також на деокупованих територіях, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Собак залучають до перевірок автомобілів, також вони беруть участь у слідчих діях, патрулюванні, обшуках. Найчастіше використовують тварин, які мають навички пошуку зброї, вибухівки та наркотиків.

У 2023 році за допомогою службових собак кінологічного центру Харківщини виявили понад 2100 фактів зберігання наркотичних речовин.



Фото, відео: ГУ НП у Харківській області