РФ ударила по элеватору на Харьковщине: повреждены трактор и авто ГСЧС (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Накануне армия РФ авиабомбой ударила по поселку Белый Колодец. В частности, попали по территории элеватора, там находились работники ГСЧС.
«Повреждены здания неподалеку, трактор и четыре автомобиля спасателей. Работаем на месте, чтобы установить тип вооружения», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, Болвинов, ГСЧС, полиция, рф, ударили, элеватор;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне армия РФ авиабомбой ударила по поселку Белый Колодец. В частности, попали по территории элеватора, там находились работники ГСЧС.".