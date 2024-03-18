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РФ ударила по элеватору на Харьковщине: повреждены трактор и авто ГСЧС (фото)

Происшествия 11:27   18.03.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по элеватору на Харьковщине: повреждены трактор и авто ГСЧС (фото) Фото: Сергей Болвинов

Накануне армия РФ авиабомбой ударила по поселку Белый Колодец. В частности, попали по территории элеватора, там находились работники ГСЧС.

«Повреждены здания неподалеку, трактор и четыре автомобиля спасателей. Работаем на месте, чтобы установить тип вооружения», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне армия РФ авиабомбой ударила по поселку Белый Колодец. В частности, попали по территории элеватора, там находились работники ГСЧС.".