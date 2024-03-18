РФ ударила по элеватору на Харьковщине: повреждены трактор и авто ГСЧС (фото)

Накануне армия РФ авиабомбой ударила по поселку Белый Колодец. В частности, попали по территории элеватора, там находились работники ГСЧС.

«Повреждены здания неподалеку, трактор и четыре автомобиля спасателей. Работаем на месте, чтобы установить тип вооружения», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.