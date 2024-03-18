РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото)
Фото: Сергій Болвінов
Напередодні армія РФ авіабомбою вдарила по селищу Білий Колодязь. Зокрема, поцілили по території елеватора, там перебували працівники ДСНС.
«Пошкоджені будівлі неподалік, трактор та чотири автомобілі рятувальників. Працюємо на місці, щоб встановити тип озброєння», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиабомба, Болвінов, ГСЧС, поліція, рф, ударили, элеватор;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні армія РФ авіабомбою вдарила по селищу Білий Колодязь. Зокрема, поцілили по території елеватора, там перебували працівники ДСНС.".