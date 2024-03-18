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РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото)

Події 11:27   18.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото) Фото: Сергій Болвінов

Напередодні армія РФ авіабомбою вдарила по селищу Білий Колодязь. Зокрема, поцілили по території елеватора, там перебували працівники ДСНС.

«Пошкоджені будівлі неподалік, трактор та чотири автомобілі рятувальників. Працюємо на місці, щоб встановити тип озброєння», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні армія РФ авіабомбою вдарила по селищу Білий Колодязь. Зокрема, поцілили по території елеватора, там перебували працівники ДСНС.".