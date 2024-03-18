РФ вдарила по елеватору на Харківщині: пошкоджені трактор і авто ДСНС (фото)

Напередодні армія РФ авіабомбою вдарила по селищу Білий Колодязь. Зокрема, поцілили по території елеватора, там перебували працівники ДСНС.

«Пошкоджені будівлі неподалік, трактор та чотири автомобілі рятувальників. Працюємо на місці, щоб встановити тип озброєння», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.