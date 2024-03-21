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Пограничники показали, как БпЛА уничтожили технику РФ на Харьковщине (видео)

Общество 13:11   21.03.2024
Виктория Яковенко
Пограничники показали, как БпЛА уничтожили технику РФ на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили две машины оккупантов на Харьковском направлении.

Технику РФ пограничники уничтожили с помощью ударных БпЛА, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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Пограничники показали, как БпЛА уничтожили технику РФ на Харьковщине (видео)
Пограничники показали, как БпЛА уничтожили технику РФ на Харьковщине (видео)
21.03.2024, 13:11

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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили две машины оккупантов на Харьковском направлении.".