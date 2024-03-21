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Прикордонники показали, як дронами знищили техніку РФ на Харківщині (відео)

Суспільство 13:11   21.03.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники показали, як дронами знищили техніку РФ на Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили дві автівки окупантів на Харківському напрямку.

Техніку РФ прикордонники знищили за допомогою ударних БпЛА, повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили дві автівки окупантів на Харківському напрямку.".