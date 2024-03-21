Прикордонники показали, як дронами знищили техніку РФ на Харківщині (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили дві автівки окупантів на Харківському напрямку.
Техніку РФ прикордонники знищили за допомогою ударних БпЛА, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Читайте також: “Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, знищили, машины, окупанти, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прикордонники показали, як дронами знищили техніку РФ на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили дві автівки окупантів на Харківському напрямку.".