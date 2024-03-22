Хотел «слить» РФ данные о технике ВСУ: задержали уроженца Харьковщины
Правоохранители предотвратили передачу в РФ информации о маршрутах движения колонн танков ВСУ на Харьковщине. Вовремя разоблачили агента российской разведки.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, злоумышленником оказался 45-летний житель пригорода Харькова. В начале полномасштабного вторжения он переехал в Полтавскую область, откуда инициативно пытался выйти на спецслужбы РФ.
«Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Telegram-каналах сообщения, в которых восхвалял Путина и героизировал российские войска», — отметили в СБУ.
В одном из таких чатов ему предложили сотрудничество и направили перечень разведывательных задач. В зоне особого внимания фигуранта находились маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, осуществляющие техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники, добавили правоохранители.
Для сбора информации фигурант «в темную» использовал своих знакомых в Харьковской области.
Правоохранители задержали предателя по месту жительства в Полтаве. Ему сообщили о подозрении по факту распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении по территории Украины (ч. 1 ст. 114-2 УКУ). Сейчас злоумышленник – в СИЗО, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: данные, прокуратура, рф, СБУ, слить, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители предотвратили передачу в РФ информации о маршрутах движения колонн танков ВСУ на Харьковщине. Вовремя разоблачили агента российской разведки.".