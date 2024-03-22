Хотів «злити» РФ дані про техніку ЗСУ: затримали уродженця Харківщини

Правоохоронці запобігли передачі до РФ інформації про маршрути руху колон танків ЗСУ на Харківщині. Вчасно викрили агента російської розвідки.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисником виявився 45-річний мешканець передмістя Харкова. На початку повномасштабного вторгнення він переїхав до Полтавщини, звідки ініціативно намагався вийти на спецслужби РФ.

«Для цього чоловік публікував у прокремлівських телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв Путіна та героїзував російські війська», – зазначили в СБУ.

В одному з таких чатів йому запропонували співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань. В зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки, додали правоохоронці.

Для збору інформації фігурант «в темну» використовував своїх знайомих на Харківщині.

Правоохоронці затримали зрадника за місцем його проживання у Полтаві. Йому повідомили про підозру за фактом поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України (ч. 1 ст. 114-2 ККУ). Наразі зловмисник – у СІЗО, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.