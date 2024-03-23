19-летний мужчина пострадал в результате удара «Шахеда» по Харькову

Около 00:10 23 марта Харьков атаковали БпЛА «Шахед». Дрон попал в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания.

«Во время повторного обстрела пострадал 19-летний мужчина из рядом расположенного частного дома», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Кроме этого, в 17:40 армия РФ БпЛА атаковала город Купянск. В результате попадания дрона поврежден частный дом.

«14:50 произошел вражеский обстрел города Купянск из РСЗО. Без пострадавших. 11:30 село Колодезное было обстреляно КАБ. 10:10 враг обстрелял село Глушковка из САУ. В результате которого поврежден частный дом. 8:20 совершен обстрел из РСЗО поселка Казачья Лопань. Повреждены 3 частных дома», — рассказал глава ХОВА.

Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «шахедов». В ГУ ГСЧС Украины заявили, что спасатель и полицейский пострадали во время повторного вражеского удара БпЛА по Харькову.