19-річний чоловік постраждав внаслідок удару «шахеда» по Харкову

Близько 00:10 Харків атакували БпЛА «Шахед». Дрон влучив в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі.

«Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, о 17:40 армія РФ БпЛА атакувала місто Куп’янськ. Внаслідок влучання дрона, пошкоджений приватний будинок.

«14:50 відбувся ворожий обстріл міста Куп‘янськ з РСЗВ. Без постраждалих. 11:30 село Колодязне було обстріляно КАБ. 10:10 ворог обстріляв село Глушківка з САУ. Внаслідок якого пошкоджений приватний будинок. 8:20 здійснено обстріл із РСЗВ селища Козача Лопань. Пошкоджені 3 приватні будинки», – розповів голова ХОВА.

Нагадаємо, близько 00:07 у Харкові пролунав перший вибух, о 00:27 – другий. Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, Харків був під ударом «шахедів». У ГУ ДСНС України заявили, що рятувальник і поліцейський постраждали під час повторного ворожого удару БпЛА по Харкову.