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«План Буданова» начали реализовывать в Харькове перед вторжением РФ — ГУР

Общество 16:21   24.03.2024
Елена Нагорная
«План Буданова» начали реализовывать в Харькове перед вторжением РФ — ГУР

К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, сообщил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.

«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.

Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.

«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.

Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.

«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ".