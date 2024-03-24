«План Буданова» начали реализовывать в Харькове перед вторжением РФ — ГУР
К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, сообщил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.
«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.
Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.
«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.
Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.
«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буданов, вито, ГУР, добровольцы, оборона, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 16:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ".