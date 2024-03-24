Live
  • Нд 24.03.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

“План Буданова” почали реалізовувати в Харкові перед вторгненням РФ – ГУР

Суспільство 16:21   24.03.2024
Олена Нагорна
“План Буданова” почали реалізовувати в Харкові перед вторгненням РФ – ГУР

До оборони Харкова почали готуватись за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ, розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Як повідомляють у телеграм-каналі ГУР, для захисту регіону до Харкова перед вторгненням окупантів вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло“, – зазначив Буданов.

Офіцер ГУР із позивним “Віто” розповів проєкту “Хоробрі серця” деталі підготовки до оборони Харкова.

“Ми зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області. “План Буданова” ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто,  зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям“, – згадав офіцер.

Він також констатував, що добровольців було більше, ніж зброї.

Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по-іншому. Довелось їх озброювати“, – додав Віто.

Читайте також: Залужний і Буданов отримали звання Героя України (укази президента)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
24.03.2024, 11:10
У місті на Харківщині вимкнуть воду: людей просять зробити триденний запас
У місті на Харківщині вимкнуть воду: людей просять зробити триденний запас
24.03.2024, 16:55
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов
24.03.2024, 08:58
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
23.03.2024, 20:35
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
22.03.2024, 17:03

Новини за темою:

11:29
Путін показує себе слабаком – Буданов
13:13
Залужний і Буданов отримали звання Героя України (укази Президента)
08:08
Російські війська досягли успіхів на критичному маршруті до Куп’янська – ISW
19:23
Буданов: як довго наступатиме ворог і чи досяг він успіху на Харківщині
12:06
Росіяни били ракетами, щоб оголосити 2023 рік “переможним” – Буданов

Ви читали новину: «“План Буданова” почали реалізовувати в Харкові перед вторгненням РФ – ГУР»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До оборони Харкова почали готуватись за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ".