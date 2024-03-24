“План Буданова” почали реалізовувати в Харкові перед вторгненням РФ – ГУР

До оборони Харкова почали готуватись за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ, розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Як повідомляють у телеграм-каналі ГУР, для захисту регіону до Харкова перед вторгненням окупантів вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

“За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло“, – зазначив Буданов.

Офіцер ГУР із позивним “Віто” розповів проєкту “Хоробрі серця” деталі підготовки до оборони Харкова.

“Ми зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області. “План Буданова” ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям“, – згадав офіцер.

Він також констатував, що добровольців було більше, ніж зброї.

“Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по-іншому. Довелось їх озброювати“, – додав Віто.