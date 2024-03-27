Окна, разбитые взрывной волной, закрывают коммунальщики в Харькове

Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе, сообщили в горсовете.

Сотрудники КП «Жилкомсервис» обследуют дома на наличие повреждений, а специалисты КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна.

В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами. Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го, подтвердила полиция.