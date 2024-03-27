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Вікна, розбиті вибуховою хвилею, закривають комунальники в Харкові

Суспільство 18:45   27.03.2024
Оксана Якушко

Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському районі, повідомили у міськраді. 

Працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки на наявність пошкоджень, а фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна.

О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБами. Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали вже 16 осіб. По Харкову вдарили авіабомбами вперше з 2022-го, підтвердила поліція.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Вікна, розбиті вибуховою хвилею, закривають комунальники в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському районі, повідомили у міськраді. ".