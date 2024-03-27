Вікна, розбиті вибуховою хвилею, закривають комунальники в Харкові
Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському районі, повідомили у міськраді.
Працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки на наявність пошкоджень, а фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна.
О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБами. Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали вже 16 осіб. По Харкову вдарили авіабомбами вперше з 2022-го, підтвердила поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському районі, повідомили у міськраді. ".