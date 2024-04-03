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Новый лес: 29 тысяч маленьких сосен высадили на Харьковщине (фото)

Общество 21:57   03.04.2024
Елена Нагорная
Новый лес: 29 тысяч маленьких сосен высадили на Харьковщине (фото) Фото: Слобожанский лесной офис

Более 5 гектаров молодого соснового леса высадили на территории Петровского старостата Наталинской громады Харьковской области.

Как сообщают в Слобожанском лесном офисе, сеянцы сосны обыкновенной сажали работники Наталинского лесничества филиала «Змиевское лесное хозяйство» и сельсовета.

Ручным и механизированным способом на территории 5,1 гектара высадили 29 тысяч сеянцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 5 гектаров молодого соснового леса высадили на территории Петровского старостата Наталинской громады".