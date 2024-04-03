Новый лес: 29 тысяч маленьких сосен высадили на Харьковщине (фото)

Более 5 гектаров молодого соснового леса высадили на территории Петровского старостата Наталинской громады Харьковской области.

Как сообщают в Слобожанском лесном офисе, сеянцы сосны обыкновенной сажали работники Наталинского лесничества филиала «Змиевское лесное хозяйство» и сельсовета.

Ручным и механизированным способом на территории 5,1 гектара высадили 29 тысяч сеянцев.