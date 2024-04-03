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Новий ліс: 29 тисяч маленьких сосен висадили на Харківщині (фото)

Суспільство 21:57   03.04.2024
Олена Нагорна
Новий ліс: 29 тисяч маленьких сосен висадили на Харківщині (фото)

Понад 5 гектарів молодого соснового лісу висадили на території Петрівського старостату Наталинської громади Харківської області.

Як повідомляють у Слобожанському лісовому офісі, сіянці сосни звичайної садили працівники Наталинського лісництва філії “Зміївське лісове господарство” та сільради.

Ручним та механізованим способом на території 5,1 га висадили 29 тисяч сіянців.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 5 гектарів молодого соснового лісу висадили на території Петрівського старостату Наталинської громади".