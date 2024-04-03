Оккупация Харькова была и есть в планах РФ. Но город будет биться — Доник
Что касается эвакуации, то если есть возможность, то почему бы ею не воспользоваться, ведь россияне продолжат атаковать бомбами и ракетами, считает харьковский волонтер Роман Доник.
Он в отличие от многочисленных положительных экспертов признает, что Харьков остается одной из целей россиян.
«Да, в планах РФ есть оккупация Харькова. Еще с начала 2022 года. Как и оккупация Киева, Днепра и Львова с Ужгородом и Ивано-Франковском. Планы РФ по оккупации Украины и уничтожению государственности и части граждан не изменились. Планы есть, а будут ли они реализованы, уже зависит от нас всех и каждого по отдельности», — подчеркнул Доник.
Если будет наступление, город будет сражаться.
«И будет биться жестко и с определенным удовольствием. Я не шучу. Я уже видел это. В первые недели Великой войны. Сейчас будет еще ярче. Ибо, во-первых, все мы знаем, что ждет нас, и город. А во-вторых – ну надоели уже с ракетами и УМПБ, дайте хоть за горло подержать», — отметил волонтер.
Он подчеркнул, что решение о том, ехать из города или нет, это дело каждого. Но если есть возможность, почему бы не воспользоваться ею. «Особенно учитывая, что РФ будет не просто нагнетать эту тему, а будет подкреплять бомбовыми и ракетными ударами. Будет опаснее с каждой неделей», — спрогнозировал Доник.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волонтер, город, наступ, наступление, окупація, Роман Доник, россияне, рф, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 13:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что касается эвакуации, то если есть возможность, то почему бы ею не воспользоваться, ведь россияне продолжат атаковать бомбами и ракетами, считает харьковский волонтер Роман Доник.".