Окупація Харкова є в планах РФ. Але місто буде битися – Донік

Щодо евакуації, то якщо є можливість, то чому б нею не скористатися, адже росіяни продовжать атакувати бомбами та ракетами, вважає харківський волонтер Роман Донік.

Він на противагу численним позитивним експертам визнає, що Харків залишається однією з цілей для росіян.

«Так в планах РФ є окупація Харкова. Ще з початку 22 року. Як і окупація Києва, Дніпра, і навіть Львова з Ужгородом та Івано-Франківськом. Плани РФ стосовно окупації України та знищення державності та частини громадян не змінилися. Плани є, а чи будуть вони реалізовані, то вже залежить від нас всіх та кожного окремо», – наголосив Донік.

Якщо буде наступ, то місто буде битися.

«І буде битися жорстко та з певним задоволенням. Я не жартую. Я вже це бачив. В перші тижні великої війни. Зараз буде ще яскравіше. Бо, по-перше, всі ми знаємо, що чекає нас і місто. А по-друге – ну набридли вже з тими ракетами та УМПБ, дайте хоч за горло потримати», – зазначив волонтер.

Він підкреслив, що рішення стосовно того, їхати з міста чи не їхати, кожен обирає особисто. Але якщо є можливість, чом би не скористатися нею.

«Особливо враховуючи, що РФ, буде не просто нагнітати цю тему, а буде підкріплювати бомбовими та ракетними ударами. Буде небезпечніше з кожним тижнем», – спрогнозував Донік.