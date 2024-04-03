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Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ

Общество 10:00   03.04.2024
Оксана Горун
Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ

В СБУ заявили о задержании семьи предателей, которые планировали диверсию на объектах «Укрзалізниці»  на Харьковщине.

«Задержанными оказались брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района. Летом 2023 года они попали в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру) из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских telegram-каналах. Личность их куратора уже установлена Службой безопасности.
Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались для коммуникации с российским гру», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он уточнил, что «семейка предателей» готовила диверсию на стратегических объектах железной дороги — помогали оккупантам в их планах взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области. Для этого разведывали маршруты движения военных эшелонов на Лиманском направлении.

готовили диверсию на железной дороге на Харьковщине

«Больше всего фигурантов интересовали «уязвимые» участки перемещения подвижных составов, например, железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями. Также злоумышленники устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций «Укрзалізниці». Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах. На основе этой информации захватчики планировали совершить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта», — привел подробности Абдула.

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Диверсию удалось предотвратить. Агентов врага разоблачили на начальном этапе их деятельности и задокументировали их «работу». Фигурантам сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас они под стражей. Им грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили о задержании семьи предателей, которые планировали диверсию на объектах «Укрзалізниці»  на Харьковщине".