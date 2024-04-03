Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ

В СБУ заявили о задержании семьи предателей, которые планировали диверсию на объектах «Укрзалізниці» на Харьковщине.

«Задержанными оказались брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района. Летом 2023 года они попали в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру) из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских telegram-каналах. Личность их куратора уже установлена Службой безопасности.

Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались для коммуникации с российским гру», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он уточнил, что «семейка предателей» готовила диверсию на стратегических объектах железной дороги — помогали оккупантам в их планах взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области. Для этого разведывали маршруты движения военных эшелонов на Лиманском направлении.

«Больше всего фигурантов интересовали «уязвимые» участки перемещения подвижных составов, например, железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями. Также злоумышленники устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций «Укрзалізниці». Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах. На основе этой информации захватчики планировали совершить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта», — привел подробности Абдула.

Диверсию удалось предотвратить. Агентов врага разоблачили на начальном этапе их деятельности и задокументировали их «работу». Фигурантам сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас они под стражей. Им грозит пожизненное с конфискацией имущества.