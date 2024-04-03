Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ
В СБУ заявили о задержании семьи предателей, которые планировали диверсию на объектах «Укрзалізниці» на Харьковщине.
«Задержанными оказались брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района. Летом 2023 года они попали в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру) из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских telegram-каналах. Личность их куратора уже установлена Службой безопасности.
Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались для коммуникации с российским гру», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он уточнил, что «семейка предателей» готовила диверсию на стратегических объектах железной дороги — помогали оккупантам в их планах взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области. Для этого разведывали маршруты движения военных эшелонов на Лиманском направлении.
«Больше всего фигурантов интересовали «уязвимые» участки перемещения подвижных составов, например, железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями. Также злоумышленники устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций «Укрзалізниці». Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах. На основе этой информации захватчики планировали совершить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта», — привел подробности Абдула.
Читайте также: 15 лет дали женщине и мужчине, сливавшим РФ расположение ВСУ на Харьковщине
Диверсию удалось предотвратить. Агентов врага разоблачили на начальном этапе их деятельности и задокументировали их «работу». Фигурантам сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас они под стражей. Им грозит пожизненное с конфискацией имущества.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, АО "Укрзалізниця", диверсия, задержали, предатели, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили о задержании семьи предателей, которые планировали диверсию на объектах «Укрзалізниці» на Харьковщине".