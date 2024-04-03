Сімейний підряд: брат та сестра на Харківщині допомагали підірвати ешелони ЗСУ

У СБУ заявили про затримання сім’ї зрадників, які планували диверсію на об’єктах “Укрзалізниці” на Харківщині.

“Затриманими виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Особу їхнього куратора вже встановлено Службою безпеки. Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським гру“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він уточнив, що “сімейка зрадників” готувала диверсію на стратегічних об’єктах залізниці – допомагали окупантам у їхніх планах підірвати залізничні ешелони ЗСУ в Харківській області. Для цього розвідували маршрути руху військових ешелонів на Лиманському напрямку.

“Найбільше фігурантів цікавили “уразливі” ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи та автотунелі під коліями. Також зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці. Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах. На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ”, – навів подробиці Абдула.

Диверсію вдалося попередити. Агентів ворога викрили на початковому етапі їхньої діяльності та задокументували їхню “роботу”. Фігурантам повідомили про підозру в держзраді. Нині вони під вартою. Їм загрожує довічне з конфіскацією майна.