Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о дневном российском ударе: взрыв слышали в Харькове.

«Ракетный удар по Коротичу – погиб тракторист. В поле между пгт Березовка и Коротичем работник сельхозпредприятия удобрял поля. Вражеский удар оборвал его жизнь, мужчине было 37 лет. Еще два человека получили осколочные ранения, сейчас им оказывают помощь в больнице», — проинформировал Болвинов.

Он сообщил, что российский боеприпас оставил трехметровую в диаметре воронку, глубиной два метра. Повреждена сельскохозяйственная техника: экскаватор и грузовик.

«Устанавливаем, из чего именно был обстрел, все службы работают на месте», — отметил главный следователь области.

Ранее в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате этого удара погиб мужчина 1987 года рождения, а 21-летний и 55-летний мужчины получили ранения. Взрывы в Харькове слышали около 12:45.