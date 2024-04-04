Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра

Происшествия 15:49   04.04.2024
Оксана Горун
Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра Фото: Сергей Болвинов/facebook

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о дневном российском ударе: взрыв слышали в Харькове.

«Ракетный удар по Коротичу – погиб тракторист. В поле между пгт Березовка и Коротичем работник сельхозпредприятия удобрял поля. Вражеский удар оборвал его жизнь, мужчине было 37 лет. Еще два человека получили осколочные ранения, сейчас им оказывают помощь в больнице», — проинформировал Болвинов.

Он сообщил, что российский боеприпас оставил трехметровую в диаметре воронку, глубиной два метра. Повреждена сельскохозяйственная техника: экскаватор и грузовик.

«Устанавливаем, из чего именно был обстрел, все службы работают на месте», — отметил главный следователь области.

Читайте также: Как «шахеды» долетели до Харькова: объяснение Воздушных сил ВСУ

Ранее в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате этого удара погиб мужчина 1987 года рождения, а 21-летний и 55-летний мужчины получили ранения. Взрывы в Харькове слышали около 12:45.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 4.04: в Харькове слышали взрывы, погибший и раненые
Главные новости Харькова 4.04: в Харькове слышали взрывы, погибший и раненые
04.04.2024, 15:39
Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра
Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра
04.04.2024, 15:49
В Харькове били по той же электроподстанции, которую уничтожили 22 марта — мэр
В Харькове били по той же электроподстанции, которую уничтожили 22 марта — мэр
04.04.2024, 14:32
По трактористам на Харьковщине ударили ракетой: погибший и двое раненых
По трактористам на Харьковщине ударили ракетой: погибший и двое раненых
04.04.2024, 15:32
Повторный удар «шахедов» по Харькову: полиция опубликовала видео
Повторный удар «шахедов» по Харькову: полиция опубликовала видео
04.04.2024, 15:18
Работа в Харькове. Предприятия ищут инженеров, водителей, слесарей и маляров
Работа в Харькове. Предприятия ищут инженеров, водителей, слесарей и маляров
04.04.2024, 16:42

Новости по теме:

07:51
Россияне разбили братскую могилу воинов Второй мировой на Харьковщине (фото)
17:00
По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го — полиция (фото)
10:26
Ночью россияне «Шахедами» ударили по детскому санаторию в Харькове – Болвинов
10:01
В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция
20:44
Две женщины и трое мужчин погибли от удара по Харькову, впереди ДНК-экспертиза

Вы читали новость: «Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 15:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о дневном российском ударе: взрыв слышали в Харькове".