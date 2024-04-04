Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о дневном российском ударе: взрыв слышали в Харькове.
«Ракетный удар по Коротичу – погиб тракторист. В поле между пгт Березовка и Коротичем работник сельхозпредприятия удобрял поля. Вражеский удар оборвал его жизнь, мужчине было 37 лет. Еще два человека получили осколочные ранения, сейчас им оказывают помощь в больнице», — проинформировал Болвинов.
Он сообщил, что российский боеприпас оставил трехметровую в диаметре воронку, глубиной два метра. Повреждена сельскохозяйственная техника: экскаватор и грузовик.
«Устанавливаем, из чего именно был обстрел, все службы работают на месте», — отметил главный следователь области.
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Ранее в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате этого удара погиб мужчина 1987 года рождения, а 21-летний и 55-летний мужчины получили ранения. Взрывы в Харькове слышали около 12:45.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, загиблий, коротич, погибший, полиция, поранені, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 15:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о дневном российском ударе: взрыв слышали в Харькове".