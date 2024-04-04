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Вдень росіяни вдарили по Коротичу, на місці вирва, глибиною в два метри

Події 15:49   04.04.2024
Оксана Горун
Вдень росіяни вдарили по Коротичу, на місці вирва, глибиною в два метри

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про денний російський удар: вибух чули у Харкові.

“Ракетний удар по Коротичу – загинув тракторист. В полі між смт Березівка та Коротичем працівник сільгосппідприємства удобрював поля. Ворожий удар обірвав його життя, чоловікові було 37 років. Ще двоє людей отримали осколкові поранення, зараз їм надають допомогу в лікарні“, – поінформував Болвінов.

Він повідомив, що російський боєприпас залишив триметрову в діаметрі вирву, глибиною у два метри. Пошкоджена сільськогосподарська техніка: екскаватор та вантажівка.

“Встановлюємо, з чого саме був обстріл, усі служби працюють на місці”, – зазначив головний слідчий області.

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Раніше у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що внаслідок цього удару загинув чоловік 1987 року народження, а 21-річний та 55-річний чоловіки отримали поранення. Вибухи в Харкові чули близько 12:45.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 15:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про денний російський удар: вибух чули у Харкові".