Ермак назвал Харьков вероятной целью летнего наступления РФ – Politico

Глава ОП Зеленского Андрей Ермак рассказал POLITICO, что республиканцы должны активизировать свои действия, поскольку Россия, вероятно, нанесет большой удар по Харькову в мае или июне.

По словам Ермака, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью кампании по ее подготовке к крупному российскому наступлению.

Он рассматривает Харьков, второй по величине город в Украине, как наиболее вероятную цель для основного удара. Харьков подвергся особенно жестоким обстрелам, а крупномасштабные российские атаки привели к разрушению его электростанций.

«Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции русских могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы», — сказал Ермак. «Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города», — добавил он.

На вопрос, боится ли Ермак переизбрания Трампа или того, что пакет помощи Украине в размере $60 миллиардов, предложенный президентом Джо Байденом, в конечном итоге не будет принят контролируемой республиканцами Палатой представителей, где его уже несколько месяцев тормозят сторонники Трампа, Ермак ответил, что не верит, что республиканцы забудут президентство Рейгана в 1981-1989 годах и его крестовый поход времен Холодной войны против «империи зла» Москвы.

«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана оставит Украину. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто это понимает, продолжит поддерживать наших бойцов, потому что диктаторы никогда не останавливаются добровольно», — сказал он.

Ермак по-прежнему уверен, что помощь в конечном итоге будет одобрена.

Он не знает, когда это произойдет, но настаивает, что это должно произойти как можно скорее. «Это стоит нам жизней. И я очень надеюсь, что решение примут в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», — сказал он.