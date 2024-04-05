Єрмак назвав Харків ймовірною ціллю літнього наступу РФ – Politico

Голова ОП Зеленського Андрій Єрмак розповів POLITICO, що республіканці мають активізувати свої дії, оскільки Росія, ймовірно, завдасть великого удару по Харкову у травні чи червні.

За словами Єрмака, удари, які зазнає Україна в останні три тижні, є частиною кампанії з її підготовки до великого російського наступу.

Він розглядає Харків, друге за величиною місто в Україні, як найімовірнішу мету для основного удару. Харків зазнав особливо жорстоких обстрілів, а великомасштабні російські атаки призвели до руйнування його електростанцій.

«Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові», – сказав Єрмак. “Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста”, – додав він.

На питання, чи боїться Єрмак переобрання Трампа або того, що пакет допомоги Україні в розмірі $60 мільярдів, запропонований президентом Джо Байденом, зрештою не буде прийнятий контрольованою республіканцями Палатою представників, де його вже кілька місяців гальмують прихильники Трампа, Єрмак відповів, що не вірить, що республіканці забудуть президентство Рейгана у 1981-1989 роках та його хрестовий похід часів Холодної війни проти «імперії зла» Москви.

«Я не вірю, що хтось із представників партії Рональда Рейгана залишить Україну. Рейган розумів Радянський Союз та Росію, і будь-хто, хто це розуміє, продовжить підтримувати наших бійців, тому що диктатори ніколи не зупиняються добровільно», – сказав він.

Єрмак, як і раніше, впевнений, що допомога зрештою буде схвалена.

Він не знає, коли це станеться, але наполягає, що це має статися якнайшвидше. «Це вартує нам життів. І я дуже сподіваюся, що рішення ухвалять цього місяця, тому що Україна наближається до критичного моменту», – сказав він.