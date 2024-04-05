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Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля

Общество 20:46   05.04.2024
Елена Нагорная
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля

В субботу, 6 апреля, на Харьковщине ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем в Харькове небольшой дождь, по области — местами.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 20:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 6 апреля, на Харьковщине ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем в Харькове небольшой дождь, по области — местами".