Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля

В субботу, 6 апреля, на Харьковщине ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем в Харькове небольшой дождь, по области — местами.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.