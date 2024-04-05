Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
В субботу, 6 апреля, на Харьковщине ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем в Харькове небольшой дождь, по области — местами.
В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 13 до 18.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.
Читайте также: Сегодня 5 апреля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, дождь, погода, прогноз, туман, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 6 апреля, на Харьковщине ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем в Харькове небольшой дождь, по области — местами".