Похолодання, туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 квітня
У суботу, 6 квітня, на Харківщині вночі без істотних опадів, слабкий туман. Вдень у Харкові невеликий дощ, по області – місцями.
У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 13 до 18.
Вітер південно-західний – 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 20:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 6 квітня, на Харківщині вночі без істотних опадів, слабкий туман. Вдень у Харкові невеликий дощ, по області – місцями".