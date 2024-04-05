Похолодання, туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 квітня

У суботу, 6 квітня, на Харківщині вночі без істотних опадів, слабкий туман. Вдень у Харкові невеликий дощ, по області – місцями.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 13 до 18.

Вітер південно-західний – 7 – 12 м/с.