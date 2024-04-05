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Похолодання, туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 квітня

Суспільство 20:46   05.04.2024
Олена Нагорна
Похолодання, туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 квітня

У суботу, 6 квітня, на Харківщині вночі без істотних опадів, слабкий туман. Вдень у Харкові невеликий дощ, по області – місцями.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 13 до 18.

Вітер південно-західний –  7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 20:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 6 квітня, на Харківщині вночі без істотних опадів, слабкий туман. Вдень у Харкові невеликий дощ, по області – місцями".