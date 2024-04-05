«Шлях» для уклонистов: экс-глава аппарата ХОВА говорит о политическом давлении

Бывшая руководитель аппарата ХОВА Виктория Белявцева сообщила, что сегодня ей избрали меру пресечения по делу об организации на Харьковщине схемы выезда за границу псевдоволонтеров.

«При отсутствии доказательств судья приняла обоснованное решение о личном обязательстве появляться по вызову, в то же время прокурор просил содержания под стражей с возможностью внесения залога. Как вы все поняли, кто-то активно и настойчиво ищет «козла отпущения», ведь второе подозрение подряд — это, безусловно, политическое давление», — заявила Белявцева.

Она также отметила, что подозрение планирует обжаловать.

«Кроме того, намерена судиться с официальными и неофициальными распространителями недостоверной и неподтвержденной информации о моей причастности к преступлению. Скажу откровенно – мне очень тяжело морально, ведь, честно отработав всю жизнь, получить такую «награду» – не самый ожидаемый результат. Такое испытание на несокрушимость, наверное, забыли, что я харьковчанка», — написала Белявцева.

Напомним, в Офисе генпрокурора проинформировали, что подозрения в организации пересечения границы для 19 псевдоволонтеров по ч. 3 ст. 332 УКУ вручили пяти лицам. Среди фигурантов – депутат Харьковского райсовета; глава одной из райадминистраций Харьковского горсовета, которая также является депутатом Харьковского горсовета, а также бывшая руководитель аппарата ХОВА. Имена предполагаемых фигурантов дела назвали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным активистов, подозрения вручили главе Администрации Киевского района Харьковского горсовета, депутату горсовета Нелле Казанжиевой, бывшей руководительнице аппарата ХОВА Виктории Белявцевой и директору БФ «Безопасное небо» Даниилу Кислому (также является депутатом Харьковского райсовета — ред.).

До этого, 13 февраля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» самой Белявцевой и трем представителям фирмы-поставщика.