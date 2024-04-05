«Шлях» для ухилянтів: екскерівниця апарату ХОВА заявляє про політичний тиск

Колишня керівниця апарату ХОВА Вікторія Белявцева повідомила, що сьогодні їй обирали запобіжний захід у справі про організацію на Харківщині схеми виїзду за кордон псевдоволонтерів.

«За відсутності доказів слідчий суддя прийняла обґрунтоване рішення про особисте зобовʼязання зʼявлятися за викликом, натомість, прокурор просив тримання під вартою з можливістю внесення застави. Як ви усі зрозуміли, хтось активно та наполегливо шукає «цапа-відбувайла», адже, друга підозра поспіль – це, безумовно, політичний тиск», – заявила Белявцева.

Вона також зазначила, що підозру планує оскаржувати.

«Крім того, маю намір позиватися до офіційних та неофіційних розповсюджувачів недостовірної та непідтвердженої інформації щодо моєї причетності до злочину. Скажу відверто – мені дуже важко морально, адже, чесно відпрацювавши все життя, отримати таку «нагороду» – не найочікуваніший результат. Таке собі випробування на незламність, мабуть забули, що я харківʼянка», – написала Белявцева.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора поінформували, що підозри в організації перетину кордону для 19 псевдоволонтерів за ч. 3 ст. 332 ККУ вручили п’ятьом особам. Серед фігурантів – депутат Харківської райради; голова однієї із райадміністрацій Харківської міськради, яка також є депутаткою Харківської міськради, а також колишня керівниця апарату ХОВА. Імена ймовірних фігурантів справи назвали в ГО «Харківський антикорупційний центр». За даними активістів, підозри вручили голові Адміністрації Київського району Харківської міськради, депутатці міськради Неллі Казанжиєвій, колишній керівниці апарату ХОВА Вікторії Белявцевій та директору БФ “Безпечне небо” Данилу Кислому (також є депутатом Харківської райради – ред.).

До цього, 13 лютого, НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці” самій Белявцевій і трьом представникам фірми-постачальника.