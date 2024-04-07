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Какой будет погода в Харькове и области в понедельник – прогноз на 8 апреля

Погода 20:24   07.04.2024
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области в понедельник – прогноз на 8 апреля Фото: Василий Голосный

В понедельник, 8 апреля, в Харькове и области облачно, но без осадков.

В Харькове ночная температура будет составлять от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 20 до 22 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем от 20 до 24 градусов со знаком «плюс».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 20:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 8 апреля, в Харькове и области облачно, но без осадков.".