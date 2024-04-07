Какой будет погода в Харькове и области в понедельник – прогноз на 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, в Харькове и области облачно, но без осадков.

В Харькове ночная температура будет составлять от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 20 до 22 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем от 20 до 24 градусов со знаком «плюс».