Какой будет погода в Харькове и области в понедельник – прогноз на 8 апреля
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 8 апреля, в Харькове и области облачно, но без осадков.
В Харькове ночная температура будет составлять от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 20 до 22 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем от 20 до 24 градусов со знаком «плюс».
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 20:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 8 апреля, в Харькове и области облачно, но без осадков.".