Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 8 квітня

У понеділок, 8 квітня, у Харкові та області буде хмарно, але без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 20 до 22 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 20 до 24 градусів зі знаком «плюс».