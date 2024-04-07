Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 8 квітня
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 8 квітня, у Харкові та області буде хмарно, але без опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 20 до 22 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 20 до 24 градусів зі знаком «плюс».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 20:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 8 квітня, у Харкові та області буде хмарно, але без опадів.".