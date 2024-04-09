Харьковчане должны быть без света по три часа в сутки: новый график отключений
Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 10 по 14 апреля.
Все абоненты по-прежнему разделены на шесть очередей, но время обесточивания каждой из них сократили до трех часов в сутки.
«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Новый график — по ссылке.
Ранее ХОВА опубликовала график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна была быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.
Утром 9 апреля в Минэнерго сообщили, что в Харькове и прилегающих районах, как и накануне, применяются графики почасовых отключений. Из-за сетевых ограничений обесточены 300 тысяч потребителей. В понедельник из-за вражеских обстрелов было повреждено оборудование на подстанции облэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, графики, отключение, отключение света, світло, свет, синегубов, хова, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 16:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 10 по 14 апреля".