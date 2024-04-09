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Харьковчане должны быть без света по три часа в сутки: новый график отключений

Общество 16:32   09.04.2024
Елена Нагорная
Харьковчане должны быть без света по три часа в сутки: новый график отключений

Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 10 по 14 апреля.

Все абоненты по-прежнему разделены на шесть очередей, но время обесточивания каждой из них сократили до трех часов в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Новый график — по ссылке.

Ранее ХОВА опубликовала график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна была быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.

Утром 9 апреля в Минэнерго сообщили, что в Харькове и прилегающих районах, как и накануне, применяются графики почасовых отключений. Из-за сетевых ограничений обесточены 300 тысяч потребителей. В понедельник из-за вражеских обстрелов было повреждено оборудование на подстанции облэнерго.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 10 по 14 апреля".