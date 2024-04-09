300 тыс. абонентов Харькова и области без света, накануне повредили подстанцию

В Харькове и прилегающих районах, как и накануне, применяются графики почасовых отключений. Из-за сетевых ограничений обесточены 300 тысяч потребителей, сообщают в Минэнерго.

Как отмечают в министерстве, в понедельник из-за вражеских обстрелов было повреждено оборудование на подстанции облэнерго. За сутки энергетики запитали почти 3000 абонентов. Из-за боевых действий есть новые повреждения электросетей и оборудования. Всего из-за обстрелов остаются без света 16,7 тысячи точек.

В Харькове также обнаружили утечки газа из внутренних газопроводов подъездов в двух жилых домах. Отключены от газоснабжения 34 потребителя. В еще одном многоквартирном доме из-за запаха газа из закрытых квартир его перекрыли 32 потребителям.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.