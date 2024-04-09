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300 тис. абонентів Харківщини – без світла, у понеділок пошкодили підстанцію

Суспільство 13:13   09.04.2024
Олена Нагорна
300 тис. абонентів Харківщини – без світла, у понеділок пошкодили підстанцію

У Харкові та прилеглих районах, як і напередодні, застосовуються графіки погодинних відключень. Через мережеві обмеження знеструмлені 300 тисяч споживачів, повідомляють у Міненерго.

Як зазначають у міністерстві, у понеділок через ворожі обстріли було пошкоджене обладнання на підстанції обленерго. За добу енергетики заживили майже 3 тисячі абонентів. Через бойові дії є нові пошкодження електромереж та обладнання. Загалом через обстріли залишаються без світла 16,7 тисячі точок.

У Харкові також виявили витік газу із внутрішніх газопроводів під’їздів у двох житлових будинках. Відключені від газопостачання 34 споживачі. У ще одному багатоквартирному будинку через запах газу із закритих квартир його перекрили 32 споживачам.

Читайте також: Чому в Харкові світло вимикають не за графіком – пояснення енергетиків

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.

Читайте також: У Харкові — погодинні відключення електрики — обленерго

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 13:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та прилеглих районах, як і напередодні, застосовуються графіки погодинних відключень".