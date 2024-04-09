300 тис. абонентів Харківщини – без світла, у понеділок пошкодили підстанцію

У Харкові та прилеглих районах, як і напередодні, застосовуються графіки погодинних відключень. Через мережеві обмеження знеструмлені 300 тисяч споживачів, повідомляють у Міненерго.

Як зазначають у міністерстві, у понеділок через ворожі обстріли було пошкоджене обладнання на підстанції обленерго. За добу енергетики заживили майже 3 тисячі абонентів. Через бойові дії є нові пошкодження електромереж та обладнання. Загалом через обстріли залишаються без світла 16,7 тисячі точок.

У Харкові також виявили витік газу із внутрішніх газопроводів під’їздів у двох житлових будинках. Відключені від газопостачання 34 споживачі. У ще одному багатоквартирному будинку через запах газу із закритих квартир його перекрили 32 споживачам.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.