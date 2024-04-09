У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго
Харківобленерго повідомило про ситуацію в енергетиці регіону 9 квітня.
“У вівторок, 9 квітня, зранку в Харкові та Харківській області застосовуються погодинні відключення електроенергії за графіком, оприлюдненим раніше. Всю критичну інфраструктуру заживлено“, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.
Енергетики зазначили, що про запровадження додаткових обмежень від НЕК “Укренерго” повідомлятимуть окремо.
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Раніше у Харківобленерго відреагували на численні скарги харків’ян щодо відключень електрики не за графіками. Енергетики пояснили: постійні обстріли призводять до нових пошкоджень електромереж. Тому доводиться позачергово вимикати окремі лінії та проводити екстрені ремонтні роботи. Крім того, Укренерго періодично застосовує до Харківщини додаткові обмеження, їх обсяги перевищують передбачені погодинні графіки. Усе це призводить до необхідності вимикати живлення позапланово. Також енергетики пояснили: якщо у вас немає світла, а в сусіда є, це означає, що ви підключені до різних ліній. Додатковою причиною цієї енергетичної несправедливості можуть бути аварії, що виникають через часті відключення та підключення електрики – електрообладнання на таке не розраховане та просто не витримує.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомило про ситуацію в енергетиці регіону 9 квітня".