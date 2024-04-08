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Перспективи зменшення енергодефіциту в Харкові: дані Зеленського та Синєгубова

Суспільство 19:20   08.04.2024
Олена Нагорна
Перспективи зменшення енергодефіциту в Харкові: дані Зеленського та Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов сподівається, що найближчим часом аварійні відключення електроенергії у Харкові припиняться та залишаться лише планові.

Про це він сказав в етері нацмарафону, коментуючи публікацію президента Володимира Зеленського за підсумками наради щодо ситуації у Харкові. Глава держави написав, що були “представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені”.

“У нас наразі відключається електроенергія з 5-ї ранку до 23-ї, у середньому на сім годин. І всю ніч у нас електроенергія буде у домівках. Тому це наша мета перша. А далі продовжити відновлення електросистем, щоб поступово зменшувати кількість відключень. На нарадах у президента так само були розмови щодо підтримки місцевого бізнесу та людей. Наразі профільні міністерства працюють, щоб презентувати напрацювання і певні рішення”, – сказав голова ХОВА.

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Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 19:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов сподівається, що найближчим часом аварійні відключення електроенергії у Харкові припиняться та залишаться лише планові".