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Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова

Общество 19:20   08.04.2024
Елена Нагорная
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов надеется, что в ближайшее время аварийные отключения электроэнергии в Харькове прекратятся и останутся лишь плановые.

Об этом он сказал в эфире нацмарафона, комментируя публикацию президента Владимира Зеленского по итогам совещания по ситуации в Харькове. Глава государства написал, что «представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены».

«У нас сейчас отключается электроэнергия с 5 утра до 23 часов, в среднем на семь часов. И всю ночь у нас электроэнергия будет в домах. Поэтому это наша первая цель. А дальше продолжить восстановление электросистем, чтобы постепенно уменьшать количество отключений. На совещаниях у президента также были разговоры о поддержке местного бизнеса и людей. Сейчас профильные министерства работают, чтобы представить наработки и определенные решения», — сказал глава ХОВА.

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Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов надеется, что в ближайшее время аварийные отключения электроэнергии в Харькове прекратятся и останутся лишь плановые".