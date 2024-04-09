В Харькове — почасовые отключения электричества — Харьковоблэнерго

Харьковоблэнерго сообщило о ситуации в энергетике региона 9 апреля.

«Во вторник, 9 апреля, утром в Харькове и Харьковской области применяются почасовые отключения электроэнергии по графику, обнародованному ранее. Вся критическая инфраструктура запитана», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Энергетики отметили, что о введении дополнительных ограничений от НЭК «Укрэнерго» будут сообщать отдельно.

Ранее в Харьковоблэнерго отреагировали на многочисленные жалобы харьковчан касательно отключений электричества не по графикам. Энергетики объяснили: постоянные обстрелы приводят к новым повреждениям электросетей. Поэтому приходится вне очереди выключать отдельные линии и проводить экстренные ремонтные работы. Кроме того, Укрэнерго периодически применяет к Харьковщине дополнительные ограничения, их объемы превышают предусмотренные почасовые графики. Все это приводит к необходимости выключать питание внепланово. Также энергетики объяснили: если у вас света нет, а у соседа есть, это значит, что вы подключены к разным линиям. Дополнительной причиной этой энергетической несправедливости могут быть аварии, возникающие из-за частых отключений и подключений электричества – электрооборудование на такое не рассчитано и просто не выдерживает.