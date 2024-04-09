Харків’яни мають бути без світла по три години на добу – новий графік
Опубліковано графік відключення електроенергії у Харкові та області на період з 10 по 14 квітня.
Усі абоненти, як і раніше, розділені на шість черг, але час знеструмлення кожної з них скоротили до трьох годин на добу.
“Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Новий графік – за посиланням.
Раніше ХОВА опублікувала графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг мала бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.
Вранці 9 квітня в Міненерго повідомили, що у Харкові та прилеглих районах, як і напередодні, застосовуються графіки погодинних відключень. Через мережеві обмеження знеструмлені 300 тисяч споживачів. У понеділок через ворожі обстріли було пошкоджено обладнання на підстанції обленерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, графики, електроенергія, отключение, отключение света, сінєгубов, світло, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 16:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключення електроенергії у Харкові та області на період з 10 по 14 квітня.".