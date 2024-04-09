Харків’яни мають бути без світла по три години на добу – новий графік

Опубліковано графік відключення електроенергії у Харкові та області на період з 10 по 14 квітня.

Усі абоненти, як і раніше, розділені на шість черг, але час знеструмлення кожної з них скоротили до трьох годин на добу.

“Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Новий графік – за посиланням.

Раніше ХОВА опублікувала графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг мала бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.

Вранці 9 квітня в Міненерго повідомили, що у Харкові та прилеглих районах, як і напередодні, застосовуються графіки погодинних відключень. Через мережеві обмеження знеструмлені 300 тисяч споживачів. У понеділок через ворожі обстріли було пошкоджено обладнання на підстанції обленерго.