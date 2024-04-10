Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)

9 мощных генераторов и 715 портативных бензиновых генераторов передали Харьковской области.

Как сообщают в Минэнерго, также регион получил провода, разъединители и другое энергетическое оборудование.

Отмечается, что эту гуманитарную помощь предоставили международные партнеры. Она должна помочь энергетикам в восстановительных работах и в обеспечении электроэнергией объектов критической инфраструктуры.

«Россияне ежедневно беспощадно обстреливают Харьковскую область. Энергетическая инфраструктура региона получила существенные повреждения», — констатировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Видео: Telegram-канал Минэнерго

Напомним, на Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, в частности по автономному энергоснабжению, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025. В Харькове планируют использовать генераторы в многоэтажках.