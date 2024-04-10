Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)
9 мощных генераторов и 715 портативных бензиновых генераторов передали Харьковской области.
Как сообщают в Минэнерго, также регион получил провода, разъединители и другое энергетическое оборудование.
Отмечается, что эту гуманитарную помощь предоставили международные партнеры. Она должна помочь энергетикам в восстановительных работах и в обеспечении электроэнергией объектов критической инфраструктуры.
«Россияне ежедневно беспощадно обстреливают Харьковскую область. Энергетическая инфраструктура региона получила существенные повреждения», — констатировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Видео: Telegram-канал Минэнерго
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Напомним, на Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, в частности по автономному энергоснабжению, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025. В Харькове планируют использовать генераторы в многоэтажках.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, генераторы, Минэнерго, Харьков, электроэнергия, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 мощных генераторов и 715 портативных бензиновых генераторов передали Харьковской области.".