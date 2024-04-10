Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)

Общество 21:21   10.04.2024
Елена Нагорная
Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)

9 мощных генераторов и 715 портативных бензиновых генераторов передали Харьковской области.

Как сообщают в Минэнерго, также регион получил провода, разъединители и другое энергетическое оборудование.

Отмечается, что эту гуманитарную помощь предоставили международные партнеры. Она должна помочь энергетикам в восстановительных работах и в обеспечении электроэнергией объектов критической инфраструктуры.

«Россияне ежедневно беспощадно обстреливают Харьковскую область. Энергетическая инфраструктура региона получила существенные повреждения», — констатировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Видео: Telegram-канал Минэнерго

Читайте также: Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов

Напомним, на Харьковщине обсуждают ряд альтернативных решений, в частности по автономному энергоснабжению, которые можно будет применить в ходе отопительного сезона 2024/2025. В Харькове планируют использовать генераторы в многоэтажках.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
10.04.2024, 18:51
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам — 3 погибших, среди них ребенок
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам — 3 погибших, среди них ребенок
10.04.2024, 21:34
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
09.04.2024, 18:51
Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)
Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)
10.04.2024, 21:21
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
09.04.2024, 13:08
Били авиабомбами и из РСЗО: итоги дневных обстрелов Харьковщины от прокуратуры
Били авиабомбами и из РСЗО: итоги дневных обстрелов Харьковщины от прокуратуры
10.04.2024, 20:36

Новости по теме:

08:00
Кудрицкий рассказал о ситуации в энергетике Харькова: есть результаты работ
13:46
Убирают стекло, закрывают окна: на Алексеевке устраняют последствия «прилетов»
14:43
«Не хотят никуда отселяться» — Терехов о жителях пострадавших домов в Харькове
09:59
$10 млрд и два-три года нужно на восстановление Харькова — Терехов
09:11
Восстановление Харьковщины: что планируют сделать в 2024 году

Вы читали новость: «Восстановить энергетику: более 700 генераторов передали Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 мощных генераторов и 715 портативных бензиновых генераторов передали Харьковской области.".