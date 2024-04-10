Відновити енергетику: понад 700 генераторів передали Харківщині (відео)
9 потужних генераторів та 715 портативних бензинових генераторів передали Харківській області.
Як повідомляють у Міненерго, також регіон отримав проводи, роз’єднувачі та інше енергетичне устаткування.
Зазначається, що цю гуманітарну допомогу надали міжнародні партнери. Вона має допомогти енергетикам у відновлювальних роботах та у забезпеченні електроенергією об’єктів критичної інфраструктури.
“Росіяни щоденно нещадно обстрілюють Харківщину. Енергетична інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень”, – констатував міністр енергетики Герман Галущенко.
Відео: телеграм-канал Міненерго
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Нагадаємо, на Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, зокрема щодо автономного енергопостачання, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025. У Харкові планують використовувати генератори у багатоповерхівках.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, генераторы, електроенергія, Минэнерго, Харків, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 потужних генераторів та 715 портативних бензинових генераторів передали Харківській області".