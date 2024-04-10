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Відновити енергетику: понад 700 генераторів передали Харківщині (відео)

Суспільство 21:21   10.04.2024
Олена Нагорна
Відновити енергетику: понад 700 генераторів передали Харківщині (відео)

9 потужних генераторів та 715 портативних бензинових генераторів передали Харківській області.

Як повідомляють у Міненерго, також регіон отримав проводи, роз’єднувачі та інше енергетичне устаткування.

Зазначається, що цю гуманітарну допомогу надали міжнародні партнери. Вона має допомогти енергетикам у відновлювальних роботах та у забезпеченні електроенергією об’єктів критичної інфраструктури.

“Росіяни щоденно нещадно обстрілюють Харківщину. Енергетична інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень”, – констатував міністр енергетики Герман Галущенко.

Відео: телеграм-канал Міненерго

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Нагадаємо, на Харківщині обговорюють низку альтернативних рішень, зокрема щодо автономного енергопостачання, які можна буде застосувати у ході опалювального сезону 2024/2025. У Харкові планують використовувати генератори у багатоповерхівках.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 21:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 потужних генераторів та 715 портативних бензинових генераторів передали Харківській області".