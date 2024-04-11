Метро в Харькове остановили. Работает в режиме укрытия

Движение поездов в метро временно остановлено.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировала утром 11 апреля пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро.