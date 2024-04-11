Метро в Харькове остановили. Работает в режиме укрытия
Фото: Харьковский метрополитен
Движение поездов в метро временно остановлено.
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировала утром 11 апреля пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 06:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро временно остановлен".