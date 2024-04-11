Метро в Харкові зупинили. Працює в режимі укриття

Рух поїздів у метро тимчасово зупинено.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, – поінформувала вранці 11 квітня пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро.