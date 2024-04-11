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Метро в Харкові зупинили. Працює в режимі укриття

Суспільство 06:16   11.04.2024
Оксана Горун
Метро в Харкові зупинили. Працює в режимі укриття

Рух поїздів у метро тимчасово зупинено.

Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, поінформувала вранці 11 квітня пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 06:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро тимчасово зупинен".