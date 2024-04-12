Дорогу в Балаклею можем потерять, на окружную нет денег- Служба восстановления

Дороги Харьковской области «рассыпаются» на глазах, а денег нет даже на минимальный ремонт. О катастрофической ситуации рассказал на сессии Харьковского облсовета начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексеев прокомментировал ситуацию на отдельных дорогах региона. Она отражает общую картину — финансирования нет, дороги «рассыпаются». Об этом дорожники Харьковской области информируют в аналитических записках руководство. В частности, в такой записке, которую отправили «наверх» в начале года, упомянуто тяжелое состояние дороги Р-78 — Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка. В 2021-м ее отремонтировали в рамках «Большого строительства».

«Было указано с соответствующими расчетами, что если мы не потратим минимальный объем средств для поддержания, в том числе и данной автомобильной дороги Р-78, то в перспективе мы ее можем вообще потерять. То есть она станет не проездной и для возобновления движения по ней потребуется значительно больший объем денежных средств. Там все эти расчеты приведены, сказаны, то есть ждем реакций», — объяснил депутатам Андрей Алексеев.

По информации депутата Харьковского облсовета Максима Зеленского, разрушенные участки покрытия уже появились на новой трассе Мерефа-Лозова-Павлоград, которую капитально отремонтировали в 2019-2020 годах в рамках «Большого строительства».

«Уже больше месяца в двух местах, а именно на мостах в поселке Тарановка и городе Первомайский довольно большие ямы именно на вершине и поворотах. Если в Первомайском, я понимаю, сделали местные власти, они ограждены, то в Тарановке даже никаких временных знаков нет, ни ограждения. Вы можете, пожалуйста, обратить на это внимание, потому что это очень актуальный вопрос и там очень аварийный и опасный участок», — обратился Зеленский к начальнику Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Андреев пообещал отреагировать, но отметил, что подрядчик, который должен был бы установить такие ограждения — Харьковский облавтодор — не отреагировал на часть поставленных Службой задач из-за катастрофической нехватки финансирования и невыплаты зарплат.

Та же проблема — нехватка финансирования — тормозит или делает невозможными ремонты других дорог в области, даже ямочные. Так, пессимистично выглядят перспективы ремонта окружной Харькова.

«Если будет выделено соответствующее финансирование на ремонт участков кольцевой дороги, на которые у нас уже есть проектно-сметная документация, то мы, конечно, готовы поднять этот вопрос и начать работать. Но хочу отметить, что это десятки миллиардов гривен в нынешних ценах. Но все же, если государство предоставит это финансирование, мы готовы работать. Что касается ямочного ремонта, мы сейчас рассматриваем возможность проведения только ямочного ремонта, и мы производим только ямочный ремонт в течение последних двух лет на сети автомобильных дорог, которые вверены нам, потому что у нас крайне ограниченное финансирование. Но пока нет даже минимального объема, чтобы провести ремонт автомобильной дороги окружной города Харькова — даже от Песочина до Высокого. Просто его нет. Нам не доведен этот лимит финансирования», — подчеркнул начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Ямочный ремонт идет на Киевской трассе. Но и там не так быстро, как планировали. И все по тем же причинам. Сейчас на этой дороге находятся три вида бригад: одни работают «под асфальтоукладчик» (делают наиболее крупные участки ремонта), вторые — «латают» отдельные ямы асфальтобетоном, третьи — задувают ямки пневмоструйным методом. Они находятся на разных участках дороги, чтобы не создавать скопление ремонтников и не перекрывать дорогу.

«Работы еще выполняются, и в ближайшее время мы эти работы должны завершить. Почему не завершили до сих пор? Я же подчеркиваю, что мы ожидали финансирования в начале марта, а проплаты пошли только вот совсем недавно, и были проблемы у подрядных организаций с оборотными средствами. То есть банально нечем было заплатить заработную плату людям, работавшим, закупить ГСМ и материалы. Мы даже перекидывали бригады и материалы из других областей, потому что у нас закончились ресурсы для работы. Были такие случаи, но все же эту задачу мы выполняем. Я понимаю, что этого недостаточно для области, что это лишь одно направление. Я все это понимаю», — подытожил Андреев.

Выслушав его объяснения, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко отметила: депутаты понимают, что ситуация тяжелая.

«Вы говорите нам, что нет финансирования, но власти не будут останавливаться по поводу того, чтобы эти вопросы решались. Мы будем обращаться и дальше, мы будем этот вопрос контролировать. Поэтому я вас уверяю, что очередная сессия, которая будет уже в мае, снова будет начинаться с вопросов к вам. Потому что главы фракций, групп всегда беспокоятся и спрашивают по поводу данного вопроса. Поэтому, чем быстрее мы начнем работать в этом направлении и вы, тем легче будет всем нам и нашим гражданам, живущим на Харьковщине», — сказала она.