Дорогу в Балаклію можемо втратити, на окружну немає грошей- Служба відновлення

Дороги Харківської області розсипаються на очах, а грошей немає навіть на мінімальний ремонт. Про катастрофічну ситуацію розповів на сесії Харківської облради начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

Відповідаючи на запитання депутатів, Алексєєв прокоментував ситуацію на окремих дорогах регіону. Вона відбиває загальну картину – фінансування немає, дороги “розсипаються”. Про це шляховики Харківської області інформують в аналітичних записках керівництво. Зокрема, в такій записці, яку відправили “нагору” на початку року, згадано тяжкий стан дороги Р-78 – Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка. У 2021-му її відремонтували в рамках “Великого будівництва”.

“Було вказано з відповідними розрахунками, що якщо ми наразі не витратимо мінімальний обсяг коштів для підтримання, в тому числі й даної автомобільної дороги, Р-78, то в перспективі ми її можемо взагалі втратити, тобто вона стане непроїзною й для відновлення руху по ній буде потрібний значно більший обсяг коштів. Там усі ці розрахунки наведені, сказані, тобто, чекаємо реакцій“, — пояснив депутатам Андрій Алексєєв.

За інформацією депутата Харківської облради Максима Зеленського, зруйновані ділянки покриття вже з’явилися на новій трасі Мерефа-Лозова-Павлоград, яку капітально відремонтували у 2019-2020 роках у рамках “Великого будівництва”.

“Уже понад місяць у двох місцях, а саме на мостах у селищі Таранівка та місті Первомайський є доволі великі ями саме на вершині та поворотах. Якщо в Первомайському, я розумію, зробила місцева влада, їх огороджено, то в Таранівці навіть ніяких тимчасових знаків немає, ні огородження. Ви можете, будь ласка, звернути на це увагу, тому що це дуже актуальне питання й там дуже аварійна і небезпечна ділянка“, — звернувся Зеленський до начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Андрєєв пообіцяв відреагувати, але зазначив, що підрядник, який мав би встановити такі огорожі – Харківський облавтодор – не відреагував на частину поставлених Службою завдань через катастрофічний брак фінансування та невиплату зарплат.

Та сама проблема – брак фінансування – гальмує чи унеможливлює ремонти інших доріг в області, навіть ямкові. Так, песимістично виглядають перспективи ремонту окружної Харкова.

“Якщо буде виділене відповідне фінансування на ремонт тих ділянок кільцевої дороги, на які в нас вже є проєктно-кошторисна документація, то ми, звичайно, готові підняти це питання та почати працювати. Але хочу зазначити, що це десятки мільярдів гривень в нинішніх цінах. Але все ж таки, якщо держава надасть це фінансування, ми готові працювати. Що стосується ямкового ремонту, ми наразі розглядаємо можливість проведення лише ямкового ремонту, і ми робимо лише ямковий ремонт протягом останніх двох років на мережі автомобільних доріг, які довірені нам, тому що ми маємо вкрай обмежене фінансування. Але наразі немає навіть того мінімального обсягу, щоб провести ремонт автомобільної дороги кільцевої міста Харкова – навіть від Пісочина до Високого. Просто його нема. Нам не доведено цей ліміт фінансування“, – наголосив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Ямковий ремонт іде на Київській трасі. Але й там не так стрімко, як планували. І все з тих самих причин. Зараз на цій дорозі знаходяться три види бригад: одні працюють “під асфальтоукладач” (роблять найбільші ділянки ремонту), другі – “латають” окремі ями асфальтобетоном, треті – задують ямки пневмоструйним методом. Вони знаходяться на різних ділянках дороги, щоб не створювати скупчення ремонтників та не перекривати дорогу.

“Роботи ще виконуються, і найближчим часом ми ці роботи маємо завершити. Чому не завершили й досі? Я ж підкреслюю, що ми очікували фінансування на початку березня, а проплати пішли лише ось нещодавно, й були проблеми в підрядних організацій з оборотними коштами. Тобто банально нічим було заплатити заробітну плату людям, які працювали, закупити ГСМ та матеріали. Ми навіть перекидали бригади та матеріали з інших областей, тому що в нас закінчилися ресурси для роботи. Були такі випадки, але все ж таки цю задачу ми виконуємо. Я розумію, що цього недостатньо в межах області, що це лише один напрямок. Я це все розумію“, – підсумував Андрєєв.

Вислухавши його пояснення, голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко наголосила: депутати розуміють, що ситуація важка.

“Ви говорите нам, що немає фінансування, але влада не буде зупинятися з приводу того, щоб ці питання вирішувалися. Ми будемо звертатися й надалі, ми будемо це питання контролювати. Тому я вас запевняю, що чергова сесія, яка буде вже в травні місяці, знову буде розпочинатися з запитань до вас. Тому що голови фракцій, груп завжди турбуються і питають з приводу даного питання. Тому чим швидше ми почнемо працювати в цьому напрямку, і ви, тим легше буде всім нам і нашим громадянам, які живуть на Харківщині”, – сказала вона.