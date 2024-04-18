На Волчанск сбросили три КАБа: пострадал мужчина, ехавший на велосипеде (фото)
В 14:10 военные РФ нанесли авиаудар, предварительно тремя КАБами, по городу Волчанск Харьковской области.
Ранения получил 52-летний мужчина, который ехал на велосипеде. Его доставили в больницу. Также были повреждены восемь жилых домов, территория кладбища и коммунального предприятия «Благоустройство», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Около 17:25 захватчики вновь обстреляли Волчанск. Повреждены церковь и магазин.
Также правоохранители напомнили, что в полдень россияне из ЗРК С-300 ударили по селу Сороковка Харьковского района. Было повреждено здание дома культуры. С ранениями госпитализировали 45-летнего мужчину.
Читайте также: Авиация РФ била по Волчанску, Боровой и Стрелечьей на Харьковщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, волчанск, КАБ, обстрел, полиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Волчанск сбросили три КАБа: пострадал мужчина, ехавший на велосипеде (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:10 военные РФ нанесли авиаудар, предварительно тремя КАБами, по городу Волчанск Харьковской области".