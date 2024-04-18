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На Волчанск сбросили три КАБа: пострадал мужчина, ехавший на велосипеде (фото)

Происшествия 20:44   18.04.2024
Елена Нагорная
На Волчанск сбросили три КАБа: пострадал мужчина, ехавший на велосипеде (фото)

В 14:10 военные РФ нанесли авиаудар, предварительно тремя КАБами, по городу Волчанск Харьковской области. 

Ранения получил 52-летний мужчина, который ехал на велосипеде. Его доставили в больницу. Также были повреждены восемь жилых домов, территория кладбища и коммунального предприятия «Благоустройство», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Около 17:25 захватчики вновь обстреляли Волчанск. Повреждены церковь и магазин.

Также правоохранители напомнили, что в полдень россияне из ЗРК С-300 ударили по селу Сороковка Харьковского района. Было повреждено здание дома культуры. С ранениями госпитализировали 45-летнего мужчину.

Читайте также: Авиация РФ била по Волчанску, Боровой и Стрелечьей на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:10 военные РФ нанесли авиаудар, предварительно тремя КАБами, по городу Волчанск Харьковской области".