На Волчанск сбросили три КАБа: пострадал мужчина, ехавший на велосипеде (фото)

В 14:10 военные РФ нанесли авиаудар, предварительно тремя КАБами, по городу Волчанск Харьковской области.

Ранения получил 52-летний мужчина, который ехал на велосипеде. Его доставили в больницу. Также были повреждены восемь жилых домов, территория кладбища и коммунального предприятия «Благоустройство», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Около 17:25 захватчики вновь обстреляли Волчанск. Повреждены церковь и магазин.

Также правоохранители напомнили, что в полдень россияне из ЗРК С-300 ударили по селу Сороковка Харьковского района. Было повреждено здание дома культуры. С ранениями госпитализировали 45-летнего мужчину.