На Вовчанськ скинули три КАБи: поранений чоловік, що їхав на велосипеді (фото)
О 14:10 військові РФ завдали авіаудару, попередньо трьома КАБами, по місту Вовчанськ Харківської області.
Поранення отримав 52-річний чоловік, який їхав на велосипеді. Його доправили до лікарні. Також були пошкоджені вісім житлових будинків, територія цвинтаря та комунального підприємства “Благоустрій”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Близько 17:25 загарбники знову обстріляли Вовчанськ. Пошкоджені церква та магазин.
Також правоохоронці нагадали, що опівдні росіяни із ЗРК С-300 вдарили по селу Сороківка Харківського району. Була пошкоджена будівля будинку культури. З пораненнями ушпиталили 45-річного чоловіка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, вовчанськ, КАБ, обстріл, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:10 військові РФ завдали авіаудару, попередньо трьома КАБами, по місту Вовчанськ".