На Вовчанськ скинули три КАБи: поранений чоловік, що їхав на велосипеді (фото)

О 14:10 військові РФ завдали авіаудару, попередньо трьома КАБами, по місту Вовчанськ Харківської області.

Поранення отримав 52-річний чоловік, який їхав на велосипеді. Його доправили до лікарні. Також були пошкоджені вісім житлових будинків, територія цвинтаря та комунального підприємства “Благоустрій”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 17:25 загарбники знову обстріляли Вовчанськ. Пошкоджені церква та магазин.

Також правоохоронці нагадали, що опівдні росіяни із ЗРК С-300 вдарили по селу Сороківка Харківського району. Була пошкоджена будівля будинку культури. З пораненнями ушпиталили 45-річного чоловіка.