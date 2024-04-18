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На Вовчанськ скинули три КАБи: поранений чоловік, що їхав на велосипеді (фото)

Події 20:44   18.04.2024
Олена Нагорна
На Вовчанськ скинули три КАБи: поранений чоловік, що їхав на велосипеді (фото)

О 14:10 військові РФ завдали авіаудару, попередньо трьома КАБами, по місту Вовчанськ Харківської області. 

Поранення отримав 52-річний чоловік, який їхав на велосипеді. Його доправили до лікарні. Також були пошкоджені вісім житлових будинків, територія цвинтаря та комунального підприємства “Благоустрій”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 17:25 загарбники знову обстріляли Вовчанськ. Пошкоджені церква та магазин.

Також правоохоронці нагадали, що опівдні росіяни із ЗРК С-300 вдарили по селу Сороківка Харківського району. Була пошкоджена будівля будинку культури. З пораненнями ушпиталили 45-річного чоловіка.

Читайте також: Авіація РФ била по Вовчанську, Боровій і Стрілечій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 20:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:10 військові РФ завдали авіаудару, попередньо трьома КАБами, по місту Вовчанськ".